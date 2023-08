Leggende Pokémon: Arceus cala di prezzo: l'offerta di eBay Italia per il gioco Nintendo Switch

Un nuovo Pokémon Presents è stato da poco presentato e potremo scoprire le novità in arrivo nel prossimo futuro per la serie di Game Freak, ma alcuni giocatori di Nintendo Switch potrebbero essere "rimasti indietro". Non disperate però perché potete ora acquistare una copia di Leggende Pokémon: Arceus a un prezzo scontato tramite eBay Italia: lo sconto è di 17€, ovvero del 28%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il venditore è monclick-italia, con il 95.9% di feedback positivo. Attualmente sono disponibili "più di 10" copie del gioco tramite questo venditore. La spedizione è gratuita e avviene in tre giorni. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, G Pay e American Express.

Leggende Pokémon: Arceus è un gioco di ruolo a turni ambiento in mappe aperte. Si tratta di un capitolo non classico della saga di Game Freak. È ambientato nel passato e dovremo fare luce sul mistero di Asui e dei suoi Pokémon. Durante le battaglie potremo scegliere se combattere con assetti rapido (meno danni ma più attacchi) oppure un assetto lento (più danni ma meno attacchi).