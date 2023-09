Cyberpunk 2077: nuova presentazione Night City Wire fissata questa settimana

Cyberpunk 2077 avrà una nuova presentazione della serie Night City Wire fissata per questa settimana, precisamente per il 14 settembre 2023 e incentrata ovviamente sul lancio della nuova espansione Phantom Liberty e del grosso Update 2.0.

Come riferito nel tweet ufficiale di CD Projekt RED, "Night City Wire ritorna, con un episodio speciale su Phantom Liberty". L'appuntamento è dunque fissato per giovedì 14 settembre 2023 alle ore 17:00 italiane per una nuova presentazione in livestream dedicata a Cyberpunk 2077.