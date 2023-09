Super Bomberman R 2 disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Super Bomberman R 2 è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch: lo conferma Konami con l'immancabile trailer di lancio del gioco, che illustra le caratteristiche di questo divertente sequel.

Annunciato durante il Nintendo Direct dello scorso giugno, Super Bomberman R 2 riprende la formula del titolo pubblicato nel 2017, arricchendola però di tanti nuovi contenuti e puntando a offrire un'esperienza mai così corposa e duratura.

L'impianto offre non solo una modalità single player e la possibilità di affrontare entusiasmanti battaglie in locale, da condividere con gli amici o i parenti, ma anche sfide online in cui avremo modo di confrontarci con giocatori provenienti da tutto il mondo.