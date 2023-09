Cyberpunk 2077: dettagli sui combattimenti e inseguimenti su veicoli dell'aggiornamento 2.0

Tramite il sito ufficiale di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha offerto una panoramica di quello che i giocatori si possono aspettarsi dalle novità per i combattimenti e inseguimenti a bordo dei veicoli che verranno introdotte con l'aggiornamento gratuito 2.0 per PS5, Xbox Series X|S e PC.

In particolare ci saranno tre nuovi modi in cui i giocatori potranno mettere fuori gioco i nemici mentre sono a bordo del loro veicolo. Il primo è quello di sparare con le pistole o le SMG attraverso il parabrezza o finestrino di un auto o dal retro di una moto. In particolare su veicoli a due ruote sarà possibile anche usare le armi da combattimento ravvicinato per colpire i nemici o squarciare gli pneumatici delle altre auto.

La seconda opzione inedita permette di montare degli armamenti su alcune tipologie di veicoli nomad che utilizzano la tecnologia CrystalDome, incluse mitragliatrici ad elevata cadenza di fuoco.

Infine, se preferite un approccio più elegante, potrete sfruttare nuove abilità da hacking, tramite le quali è possibile far esplodere i veicoli nemici, bloccargli i freni o farli accelerare senza limite.