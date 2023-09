Xbox: Microsoft ha annunciato un nuovo Xbox wireless controller Astral Purple

Continua la lunga sfilza di controller vari da parte di Microsoft, in questo caso con un nuovo modello di Xbox Wireless Controller di colore viola chiamato "Astral Purple", con la parte frontale tutta a tema e il dorso bianco, con grilletti neri.

Al di là del particolare colore, che viene ripreso anche dagli stick analogici e dai tasti frontali, per il resto si tratta di un tradizionale controller wireless per Xbox Series X|S, compatibile anche con Xbox One. Non è dunque un Elite, ma un controller tradizionale, che va ad inserirsi nell'ampia collezione di colorazioni diverse proposte da Microsoft.

In questo senso, troviamo tutte le caratteristiche tradizionali: compatibilità con bluetooth e protocollo Xbox Wireless, grip posteriore, presa per cavo jack 3,5mm, d-pad "ibrido" e compatibilità con PC, iOS e Android.