The Witcher: Path of Destiny, annunciato un nuovo gioco da tavolo

The Witcher: Path of Destiny è il nuovo gioco da tavolo basato sul celebre franchise, realizzato in collaborazione con CD Projekt RED: verrà prodotto attraverso una campagna crowdfunding su Gamefound che partirà il 9 ottobre e si concluderà il 7 novembre.

Caratterizzato da un gameplay strategico molto sfaccettato, Path of Destiny consentirà di vestire i panni dei vari Geralt, Ciri e Yennefer per affrontare nuove avventure nell'ambito dell'universo narrativo creato da Andrzej Sapkowski.

Dietro il progetto, che è stato presentato ufficialmente con l'immagine che trovate qui sotto, c'è il talentuoso Lukasz Wozniak, già autore di The Witcher: Old World, Valhalla e The Titans.