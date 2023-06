Starfield: ecco degli scatti di unboxing del controller Xbox in edizione limitata

Ammiriamo il controller wireless per Xbox di Starfield in edizione limitata grazie a una serie di immagini di unboxing di alta qualità di questa periferica a tema con l'atteso GDR sci-fi di Bethesda per PC e Xbox Series X|S.

Gli scatti sono stati realizzati da Demis Albertacci di Percorsi Creativi (ecco pagina Facebook e canale Twitch), nonché vecchia conoscenza dei nostri lettori dato che è stato il fotografo della nostra vecchia sezione Cosplay e ha partecipato a diverse live sul nostro canale Twitch. Lo ringraziamo per aver condiviso le foto con noi e i nostri lettori.

Come possiamo vedere gli scatti mostrano nel dettaglio la confezione e i particolari di questo controller, caratterizzato da una colorazione bianca nella parte frontale, rossa e grigia nella parte posteriore e per i grip. Il tutto è impreziosito da alcune serigrafie che ricordano lo stile fantascientifico di Starfield, la croce direzionale in bronzo metalizzato e i grilletti trasparenti.

Il controller Xbox di Starfield è già disponibile all'acquisto presso Microsoft Store, Amazon.it e altri rivenditori autorizzati al prezzo di 74,99 euro. È possibile comprare anche l'headset Xbox a tema al prezzo di 124,99 euro.

Il debutto di Starfield nei negozi invece è fissato al 6 settembre 2023 su Xbox Series X|S e PC. Inoltre, sarà incluso fin dal lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.