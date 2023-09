Quantum Error: un nuovo trailer illustra l'immersione 'next gen' su PS5

In sostanza, queste caratteristiche si sviluppano tutte intorno a quelle note del DualSense, a quanto pare sfruttato in maniera estesa dagli sviluppatori TeamKill Media.

Il survival horror "cosmico" ha una storia lunga e piuttosto misteriosa, visto che è stato annunciato come uno dei primi giochi in assoluto per PS5 salvo poi rimanere in sviluppo per molto più tempo del previsto, diventare multipiattaforma e poi tornare ad essere una sorta di esclusiva visto che gli sviluppatori hanno dichiarato "inaccettabile" il gioco su Xbox Series S .

Le caratteristiche "next gen"

Tra queste caratteristiche varie ci sono le solite vibrazioni aptiche, i grilletti adattivi e anche cose piuttosto astruse come la necessità di soffiare nel microfono del controller per fare la respirazione bocca a bocca ad alcuni personaggi, ricordando un po' lo spirito dei primi giochi per Nintendo DS.

Non manca ovviamente anche l'audio 3D, per completare il quadro delle caratteristiche dell'"immersione next gen", sebbene a questo punto si possa parlare di "current gen".

Quantum Error è un survival horror in prima persona che dovrebbe incentrarsi sul tema dell'horror cosmico, fondendo fantascienza e paranormale in maniera piuttosto interessante. La data d'uscita è fissata per il 3 novembre 2023 al momento su PS5, in attesa di notizie sulle versioni PC e Xbox Series X|S.