PS5: un buon State of Play ma dove sono i giochi di PlayStation Studios?

Considerando il livello medio degli eventi Sony da un po' di tempo a questa parte, lo State of Play di ieri sera può essere considerato soddisfacente, perfino al di sopra delle aspettative, dato che queste sono ormai decisamente basse, specialmente quando si parla di State of Play. Più che altro, c'è stato un notevole senso di déjà vu considerando che la stragrande maggioranza dei titoli erano già stati mostrati in precedenza e le uniche novità sono state praticamente la (telefonatissima, ma altrettanto gradita) espansione Separate Ways di Resident Evil 4 e il DLC di Tales of Arise: Beyond the Dawn. Un po' poco di fronte a un 2024 ancora pieno di incognite e pensando anche alla valanga di titoli mostrati per esempio nel Nintendo Direct di poco precedente. In ogni caso, la presentazione era comunque composta da giochi di ottimo livello, che tuttavia hanno fatto riemergere la questione: dove sono finiti i titoli first party?

Sapevamo già che lo State of Play si sarebbe concentrato su titoli di terze parti, dunque la questione non è direttamente relativa alla loro assenza all'evento di ieri sera, ma alla loro assenza in generale, da un po' di tempo a questa parte. Con l'uscita di un colosso come Marvel's Spider-Man 2 alle porte è probabilmente normale non voler togliere spazio e visibilità a un gioco destinato a conquistare grandi e piccini come solo l'Uomo-Ragno può fare, ma si tratta sostanzialmente dell'unico titolo first party di rilievo uscito nel corso del 2023 e di fatto non sembrano essercene altri in vista nel breve periodo. Si tratta, peraltro, del terzo gioco di Spider-Man nel giro di cinque anni, dunque non propriamente una novità assoluta, mentre per il resto mancano informazioni su altre iniziative.