Resident Evil 4: Separate Ways, svelato il prezzo del DLC, dettagli e nuove immagini

Dopo l'annuncio di ieri sera, Capcom ha svelato il prezzo di Resident Evil 4: Separate Ways, il DLC con protagonista Ada Wong in arrivo il 21 settembre. Non sarà gratuito, come pensavano alcuni, bensì a pagamento al prezzo di 9,99 dollari negli USA, che si traducono in 9,99 euro per il mercato europeo.

Il prezzo non era stato specificato nel filmato di presentazione mostrato ieri durante lo State of Play di settembre 2023, ma è stato confermato successivamente nei comunicati inviati da Capcom alla stampa.

In compenso, l'aggiornamento della modalità Mercenari che vedrà il debutto di Ada Wong e Albert Wesker come personaggi giocabili sarà disponibile lo stesso giorno e sarà gratuito per tutti i possessori di Resident Evil 4 Remake. Allo stesso modo la modalità VR per PS VR2 non richiederà esborsi aggiuntivi e, ricordiamo, verrà pubblicata nel corso di questo inverno.