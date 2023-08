Quantum Error: data di uscita e trailer della storia, per ora è esclusiva PS5

Come era stato promesso, TeamKill Media ha pubblicato un nuovo trailer per Quantum Error , il suo gioco horror in prima persona. Tramite il video ha svelato anche la data di uscita, fissata per il 3 novembre 2023 per PS5 . Le versioni PC e Xbox Series X|S non hanno per ora una data di uscita.

Quantum Error su PS5 con Unreal Engine 5

TeamKill Media spiega che Quantum Error è stato creato in Unreal Engine 5 e propone audio 3D, l'uso di Nanite per migliorare i dettagli geometrici e Soundscape per rendere più immersivo il suono ambientale. Non pare però utilizzi Lumen, visto che gli sviluppatori parlano di illuminazione globale.

Per quanto riguarda la versione PS5, per ora l'unica con una data di uscita, Quantum Error sfrutta il feedback aptico per far percepire le fiamme, la resistenza di una porta da sfondare o le vibrazioni della sega K12. I grilletti adattivi reagiscono all'arma e agli strumenti del nostro personaggio ed entrano in funzione quando rianimiamo qualcuno. In tal caso dovremo anche usare il microfono del controller per "respirare" nella bocca della vittima che cerchiamo di salvare. Quantum Error promette infine caricamenti istantanei grazie all'SSD.

Vi ricordiamo infine che Quantum Error è "un gioco completo": non ci sono esclusive su alcuna piattaforma o microtransazioni.