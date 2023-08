Quantum Error è 'un gioco completo': non ci sono esclusive su alcuna piattaforma o microtransazioni

Quantum Error, il gioco di sopravvivenza horror in prima persona di TeamKill Media, è oramai "gold" e i fan non vedono l'ora di mettervi le mani sopra. La domanda però è quale versione comprare tra PC, Xbox Series X|S e PS5, perché potrebbero esserci dei contenuti esclusivi su una delle piattaforme. Per fortuna non ci sono dubbi a riguardo perché Quantum Error è un "gioco completo" in tutte le versioni.

TeamKill Media ha confermato tramite X (Twitter), come potete vedere poco sotto, che non ci sono esclusive di alcun tipo e non ci sono microtransazioni.