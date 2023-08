Final Fantasy 16: Naoki Yoshida vorrebbe una sola piattaforma per videogiochi

In un'intervista pubblicata da una rivista taiwanese, il producer di Final Fantasy 16, Naoki Yoshida, ha confidato che vorrebbe un mercato con una sola piattaforma per videogiochi, cosa che semplificherebbe la vita a un sacco di persone, secondo lo sviluppatore.

"Le varie piattaforme da gioco... probabilmente non dovrei dirlo, ma vorrei che ce ne fosse una sola", ha svelato Yoshida, confidando così il suo desiderio segreto. "Sarebbe meglio sia per gli sviluppatori che per i giocatori", ha riferito.

Dal punto di vista di Yoshida, un mercato unificato su una sola piattaforma protrerebbe degli ovvi vantaggi agli sviluppatori, che dovrebbero così lavorare su un solo tipo di hardware consentendo un'ottimizzazione migliore e un grande risparmio di tempo e risorse, che potrebbero essere investite in altri aspetti creativi dello sviluppo.

Sul fronte degli utenti, sarebbe più semplice ed economico il fatto di poter accedere a tutti i contenuti da qualunque piattaforma e, forse, si concluderebbero le tante faide derivate dalla console war, anche se forse le lotte potrebbero spostarsi semplicemente sul piano della produzione di software, con le fazioni che potrebbero comunque rimanere legate ai vari marchi di produttori di giochi.