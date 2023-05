Final Fantasy 16 in esclusiva su PS5: Naoki Yoshida spiega il perché della scelta

Non sarebbe una nuova mandata di informazioni su Final Fantasy 16 completa senza l'immancabile riferimento all'esclusiva PS5 da parte di Naoki Yoshida, un punto su cui il producer si è espresso in vari casi precedenti e su cui è tornato anche in un'intervista pubblicata da Game Informer, spiegando le ragioni della scelta di Square Enix.

In base a quanto riferito dal producer, il publisher aveva considerato "tutte le opzioni" durante lo sviluppo, a quanto pare. "Essendo Final Fantasy uno dei franchise più importanti di Square Enix con Dragon Quest e Kingdom Hearts, quando iniziamo lo sviluppo dobbiamo avere un approccio ampio, considerare tutte le piattaforme e varie compagnie per il rilascio", ha spiegato Yoshida.

"Quando contattiamo queste compagnie, queste ci rispondono con le loro offerte", ha aggiunto Yoshida, facendo capire che Square Enix ha valutato migliore l'offerta di Sony, rendendo dunque Final Fantasy 16 un'esclusiva PS5. Non ha guastato, si legge sul sito in questione, che PlayStation e Square Enix abbiano già un lungo rapporto di collaborazione che ha riguardato varie altre esclusive in passato.

"Dal punto di vista degli sviluppatori, limitare lo sviluppo a un singolo sistema non solo ci rende le cose più facili ma consente anche di ottimizzare meglio", ha spiegato Yoshida, "potendo sfruttare al massimo le capacità di un sistema e potendoci concentrare solo su quello".

Insomma, per buona parte è il solito discorso che Yoshida ha già fatto in precedenza, ma in questo caso ha fatto capire che Square Enix ha comunque avuto inizialmente un approccio aperto, scegliendo poi la controproposta migliore da parte delle compagnie contattate. La cosa rende ulteriormente confusa la questione sull'effettiva esistenza di altre versioni di Final Fantasy 16.

La versione PC è praticamente cosa nota, anche se Yoshida sembra voler fare di tutto per disincentivare l'acquisto di Final Fantasy 16 su PC consigliando esplicitamente di non aspettare dei mesi per giocarlo su Windows e scegliere invece la versione PS5. Più complicata sembra essere la possibilità che il gioco possa arrivare su altre console come Xbox Series X|S, visto lo stretto legame che sembra caratterizzare il gioco con PS5.