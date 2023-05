Final Fantasy 14 Online: prova gratuita disponibile, gli abbonati PS Plus hanno anche un bonus

Final Fantasy 14 Online è ora disponibile in versione di prova gratuita. È possibile giocare fino al raggiungimento del livello 60 col personaggio senza alcun limite di tempo. Inoltre, i giocatori PlayStation abbonati a PS Plus Essential (o superiore) hanno modo anche di accedere a una ricompensa gratuita fino alla fine di maggio, Aetheryte aggiuntiva come Free Destination.

Aetheryte aggiuntiva come Free Destination viene descritta in questo modo: "Questa è una ricompensa esclusiva per i membri di PlayStation Plus che offre una aetheryte aggiuntiva come Free Destination! Le aetheryte registrate come Free Destination ti permettono di teletrasportarti gratuitamente (a 0 guil). La tua Free Destination sarà disponibile per 30 giorni dal momento dell'attivazione e può essere rinnovata sul PlayStation Store per tutto il tempo in cui mantieni la tua iscrizione a PlayStation Plus." La potete trovare qui.

La prova gratuita di Final Fantasy 14 Online può invece essere trovata sul sito ufficiale di Square Enix a questo indirizzo.

Final Fantasy 14 Online è stato scaricato oltre 27 milioni di volte, considerando anche gli account delle prove gratuite. Non abbiamo un numero scremato dalle prove gratuite, ma considerando che negli anni è sempre stata una delle fonti di guadagno più grandi per Square Enix, possiamo tranquillamente affermare che il successo del gioco è indiscusso.

Diteci, siete interessati alla prova gratuita, oppure al momento siete troppo impegnati con altri giochi? Vi ricordiamo anche che il prossimo capitolo della saga in uscita è Final Fantasy 16: Square Enix ha confermato che non servirà nemmeno una patch al lancio.