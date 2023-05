Classifica Steam: The Outlast Trials al comando, Starship Troopers secondo

The Outlast Trials ha fatto il proprio debutto in accesso anticipato il 18 maggio, conquistando subito la vetta della classifica Steam e battendo lo sparatutto Starship Troopers: Extermination, anch'esso all'esordio sulla piattaforma Valve in early access.

The Outlast Trials Starship Troopers: Extermination Steam Deck FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 2 Rust V Rising Far Cry 6 NBA 2K23 Crusader Kings 3

Come avrete letto nel nostro provato di The Outlast Trials, questo spin-off a base multiplayer asimmetrico della saga horror firmata Red Barrels promette molto bene e sa coinvolgere i giocatori in un'esperienza a dir poco inquietante.

Far Cry 6, il più venduto su Steam la settimana precedente grazie alle offerte, è sceso in ottava posiziona ma resiste ancora all'interno della top 10, mentre è ovviamente interessante il secondo posto del già citato Starship Troopers: Extermination, uno sparatutto basato sulla saga sci-fi sviluppato da Offworld Industries.