Inspector Gadget non su Xbox perché Microids ha dubbi sulla richiesta, la cosa fa discutere

Qualche settimana fa è stato annunciato Inspector Gadget - Mad Time Party, un nuovo gioco sulla celebre serie animata destinato ad arrivare su tutte le piattaforme tranne Xbox, una scelta motivata dall'insicurezza di Microids sulla richiesta da parte degli utenti di tale console e che ha scatenato una certa discussione su Twitter.

Annunciato a fine aprile, Inspector Gadget - Mad Time Party non è chiaramente proprio un titolo di enorme peso nel panorama videoludico, ma la situazione può essere significativa, anche perché un tie-in di questo genere, fino a un po' di tempo fa, si sarebbe trovato senza problemi su tutte le piattaforme possibili. Rispondendo alla richiesta di un utente su Twitter, l'account ufficiale di Microids ha riferito che "Se la richiesta dovesse essere abbastanza forte allora considereremo la possibilità di distribuire il gioco su Xbox".

È un'affermazione piuttosto strana per un gioco del genere, perché significa che il publisher non vede potenzialmente alcuna possibilità di guadagno, o addirittura una possibile perdita, nella distribuzione di Inspector Gadget - Mad Time Party su Xbox One o Xbox Series X|S, nonostante entrambe le piattaforme contino verosimilmente (in mancanza di dati ufficiali) su ben oltre 50 milioni di unità piazzate in totale.



"Questa è la situazione in cui ci troviamo ora con la piattaforma Xbox, gli sviluppatori pensano che questa non sia abbastanza diffusa da essere presa in considerazione", ha scritto Jez Corden, citando il messaggio del publisher francese. "È la situazione di Windows Phone di nuovo", ha aggiunto Tom Warren, a cui Corden ha risposto con "spaventoso".

Trattandosi di un editore francese, è possibile che la situazione locale abbia influenzato la decisione, vista la netta predominanza di PlayStation in tale territorio e in Europa in generale, tuttavia l'ispettore Gadget è un brand piuttosto globale, dunque la decisione risulta comunque strana, essendo una situazione ben diversa da quella che vediamo spesso per titoli giapponesi.

La cosa ovviamente ha fatto anche riemergere la questione Xbox Game Pass e vendite dei giochi, sostenendo che queste avrebbero subito un brusco calo a causa del servizio e che gli sviluppatori tendano ora più a ricercare un accordo con Microsoft per lanciare i titoli in tale catalogo che farli uscire in maniera standard. In ogni caso, la cosa se non altro ha generato notevole interesse e una lunga discussione online, portando Microids a riferire di aver preso nota delle tante risposte e di voler valutare la situazione.