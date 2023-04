Inspector Gadget - Mad Time Party annunciato da Microids: periodo di uscita e immagini

Microids ha annunciato Inspector Gadget - Mad Time Party, un nuovo party game sviluppato da Smart Tale Games. Il videogioco supporta da 1 a 4 giocatori e permetterà di esplorare ambientazioni della serie originale, così come incontrare personaggi noti come Commissario Quimby, Penny o gli agenti della M.A.D. e utilizzare i vari gadget dell'Ispettore. Il periodo di uscita è fissato per l'autunno 2023 sia in versione fisica che in versione digitale per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC (via Steam).

La trama di Inspector Gadget - Mad Time Party ruota attorno al fatto che Metro City è caduta sotto il controller del malvagio Dr. Claw. Tutto ciò che il nostro protagonista può fare è usare una macchina del tempo per tornare nel passato, ma purtroppo la macchina si rompe e la conseguenza è che gli antenati dell'Ispettore appaiono nel presente.

Il giocatore dovrà quindi esplorare Metro City, affrontare gli antenati dell'Ispettore Gadget con lo scopo di ottenere le parti della macchina del tempo e completare una serie di missioni con 16 diversi mini-giochi che donano i bulloni necessari per ripararla.

Microids ha anche condiviso una serie di immagini ufficiali per Inspector Gadget - Mad Time Party, ma per il momento non è disponibile alcun trailer.

