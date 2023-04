Microsoft ha tentato l'acquisizione di un publisher mobile in passato, dice la CMA

Microsoft ha tentato l'acquisizione di un publisher mobile in passato: lo si legge nel documento redatto dalla CMA con cui l'ente regolatore inglese ha di fatto bloccato l'acquisto di Activision Blizzard da parte della casa di Redmond.

Come sappiamo, l'operazione consentirebbe a Microsoft di entrare in possesso anche di King, il team autore di Candy Crush, scaricato 3 miliardi di volte, ma secondo la Competition and Markets Authority esistono altre strade per diventare competitivi su iOS e Android.

"Secondo Microsoft, Activision dispone di una forza significativa in ambito mobile e la presenza dei suoi giochi su qualsiasi store mobile ne potenzierebbe la competitività. Tuttavia crediamo che un risultato simile possa essere ottenuto in maniera meno aggressiva rispetto a questa acquisizione", si legge nel rapporto.

"Microsoft potrebbe infatti ottenere contenuti ed esperienze interessanti agli occhi degli utenti acquistando un altro publisher mobile, cosa che peraltro pare sia stata la strategia dell'azienda quando ha provato ad acquisire [REDACTED]."

Non c'è dunque il nome dell'azienda che la casa di Redmond ha tentato di acquistare in passato, ma è chiaro che tale operazione non è andata a buon fine e si è pensato di puntare più in alto con Activision Blizzard e la proprietà di King, che vanta non solo un catalogo importante ma anche le conoscenze necessarie per portare eventualmente i brand Microsoft su iOS e Android.