Redfall: modalità a 60 fps riportata sulla confezione, un adesivo avvisa della mancanza

Le confezioni di Redfall per Xbox Series X|S riportano sul retro la presenza della modalità a 60 fps, che però come sappiamo non sarà disponibile al lancio. Come risolvere il problema? Con un adesivo che avvisa dell'assenza di detta modalità, che domande.

La foto pubblicata dal giornalista Jez Corden è buffa, interessante e terribilmente controversa al tempo stesso, visto che a conti fatti la mancanza della modalità a 60 fps su Xbox Series X|S dev'essere stata comunicata in ritardo rispetto alla stampa delle confezioni per le copie retail del gioco.

Oppure è possibile che si sia optato per un'unica versione della cover, quella che riporta appunto la presenza della modalità a 60 fps, in vista del momento in cui tale feature sarà disponibile; mettendoci nel frattempo una pezza, letteralmente.

Molto probabilmente la buffa misura d'emergenza è stata messa in atto anche perché da alcuni mesi Microsoft è sotto la lente d'ingrandimento dei regolatori internazionali per via del tentativo di acquisire Activision Blizzard.

In uno scenario simile, un'accusa di falsa pubblicità non avrebbe giovato minimamente alla sua situazione, anzi sarebbe probabilmente finita anch'essa nel documento che la CMA ha presentato ufficialmente ieri per bloccare l'operazione.