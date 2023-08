The Last of Us, Stagione 2: il regista parla di Abby e dell'attrice scelta, che stupirà

In un intervista con The Hollywood Reporter, il regista della serie TV di The Last of Us Craig Mazin ha parlato di Abby, personaggio fondamentale della seconda stagione (e della terza, se tutto dovesse andare per il verso giusto). Mazin ha svelato di aver "forse" trovato l'attrice giusta.

In breve, spiega che le proteste di attori e sceneggiatori hanno messo in pausa la produzione della seconda stagione di The Last of Us, ma il team della serie TV era sul punto di trovare la persona giusta. Non è chiaro se abbiano già scelto un'attrice e semplicemente non sia stata scritturata, ma Mazin afferma che possiamo aspettarci di rimanere sorpresi dalla persona selezionata.