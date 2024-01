Suicide Squad: Kill the Justice League, Denuvo è stato aggiunto su PC a pochi giorni dal lancio

Come segnalato dal portale dsogaming, Warner Bros. Games ha aggiunto Denuvo alla versione PC su Steam di Suicide Squad: Kill the Justice League a pochi giorni dal lancio e quindi dopo che la buona parte degli utenti interessati hanno completato il preacquisto.

Per chi non lo sapesse, Denuvo non viene visto di buon occhio da tanti giocatori, in quanto in diversi casi si è dimostrato deleterio per le performance. La buona notizia è nel tempo sempre più publisher hanno preso la buona abitudine di rimuovere questa protezione settimane o mesi dopo il lancio, una volta esaurita la spinta di vendite iniziali e successive la pubblicazione.