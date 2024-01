Skull and Bones avrà vita lunga, gli sviluppatori di Ubisoft ne sono certi

Vuoi per la lunga e problematica gestazione del progetto, vuoi per i pareri non particolarmente entusiastici da parte degli utenti che hanno provato il gioco nei test a numero chiuso, al momento Skull and Bones non è circondato da grande positività, ma gli sviluppatori di Ubisoft Singapore sono certi: il gioco avrà vita lunga e sarà in grado di offrire un'esperienza che si arricchirà continuamente di nuovi contenuti, convincendo così i giocatori a tornare sui server regolarmente.

Questo perlomeno è, riassumendo, il pensiero condiviso dal senior producer Neven Dravinski in un'intervista con il portale Well-Played, in cui ha dichiarato di essere fiducioso sul futuro di Skull and Bones e della roadmap di nuovi contenuti in arrivo durante l'Anno 1 già svelata da Ubisoft.

"Ci siamo concentrati sugli elementi che rendono grande questo gioco e sugli aspetti positivi, come l'ambientazione, il combattimento navale, la co-op, la profonda e ricca lore combinata con l'economia e la progressione", ha detto Dravinski. "Riteniamo di avere gli ingredienti per creare contenuti divertenti e coinvolgenti a cui la gente tornerà sempre".

"Crediamo nella creazione di un'esperienza che si arricchisce continuamente di nuovi contenuti, creando nuove esperienze e perfezionandole con la community. È qualcosa che crediamo avrà vita lunga".