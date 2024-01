Skull and Bones: annunciata l'open beta, ecco date e dettagli

I test si svolgeranno su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Ubisoft Connect ed Epic Games Stores), con l'accesso che sarà libero a chiunque. Sarà possibile iniziare il precaricamento dei file della beta di Skull and Bones tramite lo store della vostra piattaforma a partire dalle 10:00 italiane del 6 febbraio 2024. L'inizio della beta è fissato alle 03:00 dell'8 febbraio e proseguirà fino allo scoccare della mezzanotte del 12 febbraio.

Ubisoft invita i giocatori a provare gratuitamente Skull and Bones prima del debutto nei negozi grazie a una open beta che si svolgerà tra l'8 e l'11 febbraio 2024 , dunque circa una settimana prima della data di uscita, fissata al 16 febbraio.

I contenuti della beta

Stando ai dettagli di Ubisoft, durante l'open beta di Skull and Bones navigheremo nelle aree Red Isle, Coast of Africa, Open Seas ed East Indies, dove dovremo faremo la conoscenza di alcune delle fazioni presenti nel gioco che potremo affrontare usando la diplomazia o un approccio aggressivo. Sarà possibile inoltre completare alcune missioni della campagna principale e attività opzionali come eventi e taglie, nonché iniziare a costruire la reputazione della nostra ciurma, negativa o positiva che sia, con la possibilità di trasferire i progressi fatti nel gioco completo.

Altri dettagli sono che durante la beta saranno attivi sia il cross-play e che la cross-progression e che ci sarà un limite per quanto riguarda la progressione, e dunque non sarà possibile avanzare oltre il rango "Brigante".

Ubisoft poche ore fa ha anche pubblicato un trailer dedicato all'endgame di Skull and Bones e i dettagli sui contenuti dell'Anno 1.