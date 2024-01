Skull and Bones, un trailer per l'endgame e i contenuti dell'Anno 1

Skull and Bones ha presentato con un trailer l'endgame e i contenuti dell'Anno 1, che includerà nello specifico quattro differenti stagioni e temi: Raging Tides, Chorus of Havoc, Into the Dragon's Wake e Shadows of the Deep.

A poche ore dal video con 25 minuti dall'endgame di Skull and Bones, diamo dunque un'ulteriore occhiata all'esperienza messa a punto da Ubisoft, che sembra abbia subito negli ultimi tempi un notevole miglioramento sul piano tecnico.

La speranza ovviamente è che oltre alla grafica il gioco possa contare su di un impianto solido e convincente, capace di sviluppare l'idea delle battaglie navali al punto da esprimere appieno il potenziale di questa e altre meccaniche.