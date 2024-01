Steam: l'attuale top 10 globale fa capire la forza dei survival come Palworld su PC

La top 10 attuale di Steam

Come potete vedere, in prima posizione c'è il fenomeno Palworld, che sta facendo parlare di sé in tutto il mondo, ottenendo riscontri incredibili grazie alla sua viralità. In seconda posizione troviamo un altro survival lanciato negli scorsi giorni: Enshrouded. Il titolo di Keen Games sta facendo numeri inferiori a quello di Pocketpair, ma comunque ottimi considerando che ha raggiunto i quasi 100.000 giocatori contemporanei su Steam. Da notare che entrambi sono stati lanciati in accesso anticipato.

Se non bastassero le prime due posizioni a mostrare la forza dei survival su PC, anche le due successive sono indicative della stessa. No, Tekken 8 e Like a Dragon: Infinite Wealth non sono dei survival, ma sono due tripla A importanti, con dietro un marketing milionario, lanciati in un periodo quasi deserto di uscite. Entrambi stanno facendo molto bene ed entrambi sono ottimi titoli, ma non sono riusciti comunque a raggiungere i primi due.