Disponibile in versione 1.0, il robotico roguelite Oblivion Override arriva finalmente a mostrarsi completo. Ma riuscirà a emergere in un mercato saturo?

In un mercato come quello dei roguelite 2D, emergere è diventato davvero affare complesso. Ci vuole originalità, o forse un'elevata qualità oppure è semplicemente questione di fortuna? Di certo, pensando a titoli usciti recentemente come 9 Years of Shadows o Rogue Legacy 2, di scelta ne abbiamo davvero tanta. Ma cosa ce li farebbe preferire a un'altra partita a Dead Cells o Hades? Ovviamente sono le sensazioni che vi lasciano e l'attenzione posta su ogni dettaglio. In entrambi questi fattori, Oblivion Override non mancherà di stupirvi. Il titolo sviluppato da Humble Mill è disponibile su Steam dall'estate 2023 e il team di sviluppo ha dimostrato di saper sfruttare questi mesi per lavorare alacremente sul suo progetto. Non hanno mai mancato un aggiornamento settimanale, oltre a un update mensile di Oblivion con nuovi livelli, nemici, armi e oggetti vari. E quel che si percepisce da questa recensione di Oblivion Override è che sì, magari non avrete proprio bisogno di un "altro roguelite 2D" nella vostra libreria, ma sarà difficile ignorare la passione che secerne da ogni giunto di metallo.

Ammassi di ferraglia senza obiettivo In Oblivion Override Gladys ci attaccherà con enormi colonne laser Partiamo dalla storia. In un mondo in cui l'umanità è praticamente estinta, sono rimasti i robot a popolare una terra ormai distrutta. E, finché era attivo il codice Oblivion, gli automi non potevano sviluppare un'autonoma intelligenza malvagia. Ma ora, si vocifera di un'imminente cancellazione del codice, l'Oblivion Override appunto. I robot stanno riscrivendo il codice, così da potersi liberare dell'ultimo giogo dell'essere umano. Chi riuscirà a fermarli? Forse Crimson, il nostro robot protagonista, riportato in vita da uno scienziato e mandato in solitaria a compiere una misteriosa missione nella Dulce base. La giocabilità è la classica che potremmo aspettarci, esploriamo, attacchiamo nemici, prendiamo punti XP (o nanites), nuove armi e potenziamenti. Crimson è completamente personalizzabile. Nonostante il personaggio resti sempre il medesimo, è possibile scegliere diverse tipologie di mech che possiamo usare. Per esempio, vi va di trasformare il gioco in una vera festa del parry-arcato? Basterà premere B per parare i colpi dei nemici e avvicinarsi un passetto in più a un soulslike. Non volete perdere tempo, perché basta con FromSoftware che tra poco s'invita pure a pranzo? Benissimo, c'è un mech che ha come potere speciale un attacco dash coi razzi: zero chiacchiere, tutta gustosa distruzione. Insomma, i mech andranno sbloccati - ovviamente, nelle varie partite - ma offriranno una gradevole varietà nel gameplay.

Lollipop lollipop oh-lolli La difficoltà sarà ai massimi livelli quando saremo vicini alla fine Se inizialmente le armi saranno classiche, presto arriveranno delle vere chicche. Potete scegliere la maggior flessibilità di una spada tipo katana, oppure dei veri e propri pugno-razzi, lenti ma inesorabilmente devastanti. Per non parlare di vere e proprie follie come il lecca lecca che nasconde una motosega, decisamente efficace per chiudere una conversazione in fretta. Ogni arma ha il suo attacco speciale, che potete combinare con quello del mech e ulteriormente modificare durante un tentativo con l'uso delle nanites. Una volta sconfitti, le nanites pure (ovvero non quelle temporanee) possono essere riportate all'ovile e usate per potenziamenti definitivi, oltre a vari altri bonus. Durante ogni tentativo, invece, le nanites temporanee, utilizzabili in qualsiasi momento, possono sbloccare potenziamenti, quali per esempio due piccoli robot amici che attaccheranno i nemici e ci cureranno. Oppure un ologramma di Crimson che seguirà ai nostri attacchi più devastanti, replicandoli varie volte. Questi potenziamenti sono limitati in numero, ma possiamo decidere se rimuoverne alcuni e sostituirli, oltre a portare ulteriori upgrade. Come su ogni sfaccettatura del gameplay, Oblivion Override offre massima flessibilità al giocatore, così regalando un'esperienza che può essere allo stesso tempo sempre diversa, ma anche - per quanto possibile - adattata al nostro tipo di gioco e alle difficoltà che incontreremo.

I veri boss del gioco Nel terzo stage di Oblivion Override dovremo fare attenzioni a ogni minimo passo I boss non sono tantissimi, ma sono stati realizzati con grande cura e attenzione. Gli attacchi sono ben comunicati, ma mai così facili da evitare come si potrebbe pensare. La minima distrazione o il pensare di avere ormai la situazione in pugno, possono facilmente far precipitare la situazione. E sì, Oblivion Override chiaramente non è un gioco facile, ma anche qua rimane la flessibilità che lo caratterizza. Usando il sistema "virus" possiamo alzare la difficoltà, se riteniamo di non star sudando abbastanza, oppure decidere di mantenerla così com'è e non avere più grossi guai nell'arrivare alla fine. Graficamente, Oblivion Override è gustosamente fluido, con colori usati con cura, un'illuminazione davvero notevole e soprattutto gran attenzione ai dettagli. Basterà notare, per esempio, nello sfondo dei vari livelli alcuni riferimenti culturali, quali un piccolo Nintendo 64 e il logo di Jurassic Park opportunatamente camuffato, s'intende. Questi piccoli tocchi di humor seguono anche nella scrittura, dove - al di là di una trama principale alquanto seria - i personaggi che incontreremo son tutti memorabili. Per esempio, le due infermiere robot che, con fare alquanto sensuale, non vedranno l'ora di cavarci - letteralmente - il sangue così da regalarci qualche bonus. Indimenticabile anche il cane robot, che ci aiuterà a trovare segreti per la base e che possiamo ricompensare con qualche giusta metallica coccola.

C'è speranza nella saturazione? La rete elettrica di Erich può essere evitata con attenzione Insomma, c'è poco di cui potersi lamentare in Oblivion Override, se non proprio che va a posizionarsi in un settore che già strabocca di titoli ampiamente consigliabili. In sede di early access, avevo auspicato un tutorial un po' più attento a spiegare le molte meccaniche complesse o, magari, un'enciclopedia. Son stato accontentato sulla seconda, adesso abbiamo cataloghi completi di ogni possibile abilità, nemico o arma sbloccabile, così possiamo valutare - anche a tavolino - in che direzione far evolvere Crimson. Posizionandosi idealmente tra l'azione frenetica di MegaMan Zero, la flessibilità di Dead Cells e alcuni dei tocchi di classe di Hades, Oblivion Override è davvero il roguelite che non ci aspettavamo e uno dei titoli indie più notevoli di un 2024 appena iniziato.