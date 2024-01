Tekken 8: problemi ai server al lancio, giocatori si lamentano

Tekken 8 è arrivato da poche ore sul mercato, ma molti giocatori stanno lamentando problemi ai server, che impedirebbero di giocare online e spesso causerebbero il blocco del gioco. In generale il lavoro fatto da Bandai Namco sta piacendo molto, ma le lamentele sono abbastanza forti e precise in questo caso.

Come spesso accade, per tastare il polso della situazione basta guardare le recensioni di Steam. Delle quasi 1.000 presenti al momento di scrivere questa notizia, il 73% sono positive, con le negative che sembrano avere tutte la stessa matrice: il matchmaking non funziona.

Ad esempio l'utente Sjcodan ha scritto: "Il matchmaking non funziona. Il gioco si è bloccato più volte di quante non mi abbia permesso di giocare." Dello stesso tono la recensione di Zolari: "Amo Tekken ma.. non riesco a giocare due partite di fila con il mio amico senza che il gioco si impalli a uno dei due. Succede anche nelle partite classificate, letteralmente con tutto l'online. Questo gioco è incredibile, ma raccomando di non acquistarlo finché non avranno risolto i problemi di rete."

Di esempi fattibili ce ne sarebbero anche altri, ma non serve riportarli tutti.