Microsoft lavora per portare al prossimo livello le riunioni virtuali grazie a Mesh

L'esperienza Mesh sarà presto disponibile anche nello store Meta Quest a partire dal 25 gennaio . In un articolo sul blog ufficiale, Microsoft ha sottolineato l'adozione positiva da parte di aziende di spicco come Takeda, Accenture e Mercy Ships, che già stanno sfruttando le potenzialità di Mesh per le loro riunioni virtuali.

Mentre molte organizzazioni spingono per il rientro in ufficio, Microsoft sembra offrire un approccio di lavoro ibrido con il lancio di Microsoft Mesh . Questa tecnologia consente agli avatar dei dipendenti di condividere uno spazio virtuale tramite la piattaforma Microsoft Teams, superando le limitazioni legate alla loro posizione fisica.

Leo Barella, Chief Technology Officer di Takeda, ha sottolineato l 'importanza della connessione umana nel mondo del lavoro in evoluzione, evidenziando come le conversazioni informali durante l'ora di pranzo o gli incontri nei corridoi contribuiscano alla buona resa e alla felicità dei dipendenti.

Microsoft propone una prova gratuita di sei mesi per coloro che dispongono di un piano aziendale o enterprise.

Altrimenti, i prezzi variano da $4 per utente al mese per Microsoft Teams Essentials a $57 per utente al mese per Microsoft 365 E5.