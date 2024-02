Shin Megami Tensei 5: Vengeance, un trailer apre le prenotazioni, svelati i requisiti di sistema

Da oggi sono aperte le prenotazioni delle versioni fisiche e digitali di Shin Megami Tensei 5: Vengeance per su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam e Windows Store. I preorder su Nintendo Switch inizieranno in un secondo momento. Per l'occasione, Atlus ha pubblicato una versione estesa del trailer di annuncio, questa volta con sottotitoli in italiano, che potrete visualizzare di seguito.

Shin Megami Tensei 5: Vengeance è disponibile per la prenotazione a 59,99 euro per la versione Standard e a 69,99 euro per la Deluxe Edition digitale, che include una serie di extra. Rispetto all'originale pubblicato nel 2021 su Nintendo Switch, questa riedizione include una serie di modifiche al bilanciamento, miglioramenti alla qualità della vita, nuove missioni, demoni e molto altro ancora.

La novità di maggior spesso è tuttavia la presenza di due campagne principali, Canon of Creation e Canon of Vengeance. La prima fondamentalmente permette di vivere la stessa avventura dello Shin Megami Tensei 5 originale, mentre la seconda è una storia alternativa che da circa metà campagna in poi prende una svolta completamente differente. Atlus stima che la longevità passerà da 80 a ben 180 ore di gioco. Se volete saperne di più, ecco il nostro speciale su tutte le novità di Shin Megami Tensei 5: Vengeance.