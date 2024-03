Classifica Steam, Helldivers 2 sempre in testa ma Palworld recupera terreno

Helldivers 2 domina ancora la classifica Steam, ma qualcosa nella top 10 si sta muovendo, con Palworld che ha recuperato qualche posizione e occupa ora il sesto posto. Sono tuttavia diversi gli avvicendamenti rispetto alla settimana precedente.

Helldivers 2 Steam Deck Last Epoch Helldivers 2 - Upgrade to Super Citizen Edition Elden Ring Palworld Baldur's Gate 3 Call of Duty Supermarket Simulator Balatro

Vediamo ad esempio Nightingale, appena pubblicato in Accesso Anticipato, che esce dalla classifica insieme a Pacific Drive, mentre sia Call of Duty che Baldur's Gate 3 fanno il proprio rientro, rispettivamente in settima e in ottava posizione.