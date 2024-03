Helldivers 2, Steam sta facendo pulizia dei fake ma gli sviluppatori sono perplessi

Ci sono diversi fake di Helldivers 2 su Steam e Valve sta facendo pulizia, eliminando i giochi che fingono di essere lo sparatutto di Arrowhead Game Studio. Gli sviluppatori, tuttavia, sono perplessi in merito a questa situazione.

Come infatti potreste ricordare, alcuni anni fa Valve ha dichiarato guerra ai "fake games" su Steam dando vita al programma Explorers, eppure episodi del genere continuano a verificarsi e sono gli autori in primo luogo a doversi attivare perché la piattaforma adotti le opportune misure.

"Sfortunatamente ci sono due (tre, adesso!) fake su Steam che vengono pubblicizzati come Helldivers 2", ha scritto il community manager di Arrowhead. "Si tratta appunto di falsi, non sono stati realizzati da noi ma fingono di esserlo. Non sappiamo cosa contengano, ma non sono collegati in alcun modo al nostro studio."

"Il nostro reparto legale si sta occupando della cosa e Valve rimuoverà questi prodotti al più presto. Le due sole versioni autentiche del gioco su Steam sono Helldivers 2 e Helldivers 2: Super Citizen Edition, entrambe pubblicate lo scorso 8 febbraio. Tutti gli altri eventuali Helldivers 2 sono falsi."