I ragazzi che non spendono in microtransazioni vengono bullizzati, dice uno studio

Sembra che il bullismo abbia assunto connotazioni nuove che riguardano anche i giochi free-to-play, con la spesa di denaro in microtransazioni che diverrebbe determinante in questo senso, visto che secondo uno studio i ragazzi che non acquistano in grande quantità tali prodotti verrebbero bullizzati dai pari.

Uno studio condotto in Norvegia, prendendo come campione vari ragazzi tra i 10 e i 15 anni impegnati in particolare in Fortnite, Roblox e FIFA, ha fatto luce sul fenomeno del bullismo legato all'acquisto o meno di contenuti attraverso microtransazioni, svelando che i soggetti meno propensi a spendere in questi prodotti vengono bullizzati e additati come "poveri" da altri soggetti di pari età.

In effetti, sembra un'evoluzione della triste dinamica che ha avuto luogo storicamente anche in passato tra i ragazzi, per cui coloro che non si trovano aggiornati alle ultime mode o non spendono per ottenere i prodotti più in voga vengono marginalizzati o direttamente bullizzati, solo che la dinamica in questione ora si applica anche alle microtransazioni, a quanto pare.