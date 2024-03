The Thaumaturge, i voti della stampa internazionale sono positivi

Come si può vedere, le valutazioni vanno dall'eccellente al sufficiente , a seconda di come siano stati percepiti determinati aspetti dell'esperienza, gli stessi di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Thaumaturge .

The Thaumaturge ha ricevuto il responso della stampa internazionale , che ha accolto l'interessante RPG di Fool's Theory con voti tendenzialmente positivi. Che dite, c'è lo zampino dei Salutor?

Molto bello ma con qualche spigolo

I combattimenti a turni di The Thaumaturge

In generale, The Thaumaturge si pone come un'avventura coinvolgente, caratterizzata da una splendida ambientazione e da personaggi ben tratteggiati, nonché da una serie di soluzioni artistiche e narrative molto interessanti.

A far storcere un po' il naso è la varietà dei combattimenti a turni, che ben presto viene a mancare in favore di scontri che tendono a ripetersi dall'inizio alla fine della campagna, insieme ad altri aspetti che finiscono per essere poco valorizzati.