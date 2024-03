Humble Choice: i giochi di marzo sono stati svelati in anticipo, includono Nioh 2 e Saints Row

Il noto leaker billbil-kun è tornato alla carica e tramite le pagine del portale francese dealabs ha svelato in anticipo la line-up di giochi che verranno offerti agli abbonati a Humble Choice per il mese di marzo 2024. Si tratta di una selezione piuttosto interessante e variegata, che include tra gli altri anche Nioh 2: Complete Edition e Saints Row. Vediamo l'elenco al completo:

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Nioh 2: Complete Edition

Saints Row

Citizen Sleeper

Black Skylands

Afterimage

Destroyer: The U-Boat Hunter

Soulstice

Giusto per fare un esempio, Nioh 2: Complete Edition su Steam non è mai sceso sotto i 35,99 euro in sconto (chiaramente non teniamo conto dei siti terzi che vendono codici), laddove l'abbonamento di un mese a Humble Choice costa solo 9,99 euro al mese e include a marzo anche altri titoli validi, sempre se verranno confermati. Insomma, in particolare questo mese l'offerta appare molto vantaggiosa.

L'annuncio ufficiale della line-up del Humble Choice di marzo 2024 dovrebbe avvenire oggi, 5 marzo, alle 19:00 italiane, con i giochi che saranno disponibili fino al 2 aprile.