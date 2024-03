Call of Duty: Modern Warfare 3, la Stagione 2: Reloaded arriva domani: tutti i dettagli

L'aggiornamento per la Stagione 2: Reloaded di Call of Duty: Modern Warfare 3 arriverà domani, 6 marzo, e introdurrà diverse novità per lo sparatutto prodotto da Activision, sulla scia dell'entusiasmo per i contenuti della seconda stagione.

Fra le novità troveremo lo strano crossover fra Call of Duty e Warhammer 40.000, ma anche una nuova mappa multiplayer sei-contro-sei di dimensioni compatte, alcune varianti per gli scenari dedicati alle modalità Bounty e Juggermosh, nonché una nuova missione Zombie che viene illustrata dal trailer qui sotto.