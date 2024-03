Diablo 4: disponibile la nuova patch con Forche Caudine e il ritorno dei Poteri Vampireschi

Come promesso, Blizzard ha pubblicato la patch 1.3.3 di Diablo 4 che ha introdotto le tanto attese Forche Caudine, ma anche una lunga lista di modifiche al bilanciamento, correzioni vari e ha segnato il ritorno parziale dei Poteri Vampireschi.

Partendo da quest'ultimo aspetto, l'aggiornamento vede il ritorno di alcuni dei poteri speciali introdotti nella Stagione del Sangue in varianti modificate in modo che siano adeguati al bilanciamento della Stagione dei Costrutti. Sarà possibile utilizzarli tramite determinati Aspetti Leggendari in tutti i livelli del mondo, sia nel Regno Eterno che in quello Stagionale.