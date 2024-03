Apple Vision Pro, il modello economico avrà un display che costa la metà?

Sebbene il lancio del modello economico di Apple Vision Pro non avverrà prima del 2025, la casa di Cupertino sta investendo in ricerca e sviluppo al fine di capire come ridurre i costi produttivi del visore, e una delle possibilità è quella di montare un display che costa la metà rispetto all'attuale.

Sappiamo che il costo di produzione di Apple Vision Pro è elevatissimo a causa dei display, dunque è chiaro che lavorare su quello specifico aspetto potrebbe incidere in maniera importante sul prezzo finale del visore.

La prima opzione a disposizione dell'azienda da questo punto di vista è quella di trovare nuovi fornitori per i due pannelli micro-OLED 4K, che allo stato attuale costano 456 dollari e si pongono come il componente più prezioso dell'intero progetto.

Ridurre questa somma del 50%, in combinazione con una serie di altri interventi sulla componentistica interna, potrebbe far calare il prezzo al pubblico fino a 1499 dollari in luogo degli attuali 3499, secondo alcune fonti.