Apple Vision Pro, un dipendente del settore tech lo ha indossato al suo matrimonio, diventando virale

Un matrimonio a tre

Il post originale

Wright ha raccontato ai giornalisti che la tecnologia non è solo il suo lavoro, ma il suo hobby. Il nostro ha comprato Apple Vision Pro due giorni dopo il lancio e ha iniziato a portarselo sempre dietro. Quindi ha trovato naturale averlo anche al matrimonio. Quando è iniziato il momento delle foto post cerimonia, è andato alla sua auto e l'ha preso.

Cambree, studentessa della Brigham Young University, ha raccontato di avergli detto di aspettare, ma appena si è distratta un attimo ecco il suo Jacob con indosso il visore.

Nella foto la donna appare abbastanza contrariata, ma in un'intervista concessa alla testata Futurism ha raccontato che non era arrabbiata in realtà. Anzi, ha considerato divertente il comportamento di Jacob. Dopo il matrimonio, pare che la nostra non si sia opposta all'amore tra il marito e il suo Apple Vision Pro, anche se lo considera un po' inquietante.