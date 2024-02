Amazon Kindle Unlimited è gratis per due mesi con l'arrivo di marzo 2024

Marzo 2024 sta per iniziare e su Amazon Italia è ancora disponibile la promozione di Kindle Unlimited: come vi avevamo già segnalato, si tratta di uno sconto del 100% per un pacchetto da due mesi del servizio. In breve, reclamando la promozione gratuita potrete usare Kindle Unlimited per 60 giorni senza spendere un singolo centesimo. Il prezzo regolare sarebbe di 19.98€. Potete trovare la promozione qui.

Dovete però sapere che non tutti possono usufruire della promozione di Amazon Kindle Unlimited. Se state già usando la versione gratuita del servizio o siete abbonati, la promozione non vi apparirà. Se avete sfruttato una promozione di Kindle Unlimited negli ultimi 36 mesi, potreste non essere idonei alla promozione. In quest'ultimo caso esiste quindi comunque la possibilità di sfruttarla, alle volte, perciò raggiungete il link qui sopra per verificarlo e togliervi il dubbio.

Se vedete una casella con scritto "2 mesi (Promozione)" e il prezzo € 0,00 in rosso, saprete che potete usufruirne. Come sempre, il servizio si rinnoverà in automatico, ma potrete tranquillamente disabilitare il rinnovo cancellando l'iscrizione: i libri che avete aggiunto alla libreria rimarranno comunque a vostra disposizione fino alla fine del periodo gratuito anche se cancellate l'iscrizione.