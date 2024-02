Apple Vision Pro, Mark Zuckerberg l'ha provato e pensa che Meta Quest 3 sia migliore

"Sapete, le varie aziende hanno compiuto scelte differenti in termini di design per i propri visori, con specifici punti di forza, ma in generale Meta Quest è superiore per quanto concerne la maggioranza delle cose per cui la gente utilizza la mixed reality ."

Come sappiamo, Apple Vision Pro ha suscitato pareri altalenanti tra coloro che l'hanno provato , e a quanto pare Zuckerberg non fa eccezione. "Mi aspettavo che Meta Quest fosse semplicemente più conveniente (...), ma dopo aver usato il Vision Pro penso che Meta Quest sia un prodotto migliore , punto."

Una dimostrazione sul campo

Per dimostrare la sua tesi, Zuckerberg ha rivelato che lo stesso video che ha pubblicato su Instagram è stato catturato attraverso il visore Meta Quest 3 ed è infatti in mixed reality, con alcuni elementi grafici che compaiono di fianco all'imprenditore per dimostrare che il dispositivo può gestire questi aspetti esattamente come Vision Pro.

La differenza, sottolinea Zuckerberg, sta in tutte le altre applicazioni, dai giochi al fitness al social. Inoltre Quest è stato disegnato per essere più confortevole, con 120 grammi di peso in meno rispetto al Vision Pro che fanno una grossa differenza e nessun cavo, ma anche uno schermo più ampio e brillante.

Il CEO di Meta ha citato i problemi di motion blur del visore Apple e, pur ammettendo che dispone di una risoluzione grafica superiore, sostiene che per ottenerla è stato necessario scendere a molteplici compromessi anche sul piano dell'ergonomia.

Successivamente Zuckerberg ha parlato anche del supporto per i Precision Controller che manca a Vision Pro, speso parole positive nei confronti dell'ottimo eye tracking del device Apple dicendo che anche loro punteranno su tale tecnologia, per poi ricordare che la libreria di contenuti di Meta Quest è sostanzialmente superiore.