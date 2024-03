Suicide Squad: Kill the Justice League è stato rinviato su Epic Games Store, di nuovo

La versione PC per Epic Games Store di Suicide Squad: Kill the Justice League è stata rinviata nuovamente. Il lancio sarebbe dovuto avvenire oggi, 5 marzo, ma praticamente all'ultimo minuto Warner Bros. Games e Rocksteay hanno annunciato il rinvio al 26 marzo 2024.

La conferma è arrivato tramite un post pubblicato sull'account ufficiale X del gioco. Non è stata offerta alcuna delucidazione sui motivi che hanno portato al rinvio di questa versione, come del resto non erano state offerte neppure in occasione del primo posticipo.