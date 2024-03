Suicide Squad Kill the Justice League: Stagione 1, data di uscita e Joker confermati

Non ci sono molte informazioni al riguardo, ma un semplice tweet da parte di Rocksteady ha confermato data d'uscita e presenza di Joker per l'arrivo della Stagione 1 di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Entrambe le informazioni arrivano dall'immagine visibile qui sotto, che molto esplicitamente riporta entrambi i dati: la Stagione di Suicide Squad Kill the Justice League arriverà dunque il 28 marzo 2024, e conterrà Joker come personaggio, che andrà dunque ad ampliare il cast di presenza celebre all'interno del gioco basato sulla licenza DC Comics.

In effetti, la presenza di Joker era praticamente già nota, considerando che si era mostrato anche in un video del gioco e in tale direzione puntava anche un altro indizio diffuso dalla stessa Rocksteady, ma a questo punto si può dire che l'arrivo del celebre villain è confermato con il lancio della prima stagione.