Suicide Squad: Kill the Justice League su Steam ha meno giocatori di Gotham Knights

Negli ultimi giorni Suicide Squad: Kill the Justice League ha cominciato ad avere meno giocatori di Gotham Knights su Steam, il che rappresenta per ovvi motivi un chiaro campanello d'allarme per Rocksteady Studios.

Nello specifico, il sorpasso si è verificato lo scorso 23 febbraio, quando Suicide Squad: Kill the Justice League ha fatto segnare 888 utenti contemporanei e Gotham Knights ha raggiunto invece quota 1012, dopodiché il gap è leggermente aumentato fino ad assottigliarsi in queste ultime ore, con il titolo di Rocksteady che è tornato "in testa".

Una situazione tutt'altro che semplice, in attesa dei contenuti post-lancio gratuiti di Suicide Squad: Kill the Justice League, che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni e consentire al gioco di recuperare.