Rise of the Ronin è classificato per adulti: riferimenti a sesso e violenza

La Singapore's Media Development Authority ha pubblicato la sua classificazione di Rise of the Ronin, stabilendo che il gioco per PS5 è destinato a un pubblico adulto, ovvero inserendolo nella fascia "M18", a causa di riferimenti a violenza e sesso, per la maggior parte.

La questione era facilmente prevedibile, anche se il nuovo titolo Team Ninja sembrava potersi inserire anche in una fascia intermedia. Evidentemente, durante i combattimenti il "gore" è evidente, inoltre sembrano esserci riferimenti sessuali forse in base agli usi e costumi del Giappone dell'800 rappresentati con una certa fedeltà.

In base a quanto riferito dalla descrizione, Rise of the Ronin contiene scene di violenza piuttosto esplicita, con sangue che scorre copioso durante i combattimenti all'arma bianca, portando l'ente di classificazione a scegliere la fascia di età più alta.