Rise of the Ronin: dei trailer presentano le armi e i vari stili di combattimento

Sony e Team Ninja quest'oggi hanno pubblicato ben 8 trailer di gameplay di Rise of the Ronin, che presentano le varie armi e gli stili di combattimento disponibili nella nuova esclusiva PS5 in uscita il prossimo mese.

Dopo il trailer dedicato a combattimenti e combo di pochi giorni fa, oggi ci vengono proposti dunque degli approfondimenti che si concentrano sui singoli stili, che come possiamo vedere nei filmati qui sotto possono dare vita mosse tanto efficaci quanto spettacolari.

Se siete amanti dei duelli a corta distanza e armi giapponesi, avrete di che gioire, visto che tra i vari armamenti troviamo katane, le odachi, le naginata e gli yari. Non mancano anche delle alternative, come le baionette e armi dalla distanza come gli archi.

Katana

Doppia Katana

Spada Lunga

Odachi

Naginata

Yari

Baionetta

Armi a lunga gittata