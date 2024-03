Ghost of Tsushima: la versione PC presto verrà annunciata da Sony?

Stando alle sue fonti, un possibile annuncio ufficiale del porting da parte di Sony dovrebbe arrivare "molto presto", forse già " intorno al 5 marzo ". Insomma, per scoprire se la soffiata si rivelerà corretta o un nulla di fatto, non dovremo attendere a lungo.

Ghost of Tsushima potrebbe essere la prossima esclusiva PlayStation a sbarcare su PC , almeno stando all'ultima soffiata lanciata da Nick Baker, il co-fondatore di Xbox Era e insider noto all'interno dell'industria, per quanto non del tutto infallibile.

Ci fidiamo?

Come dicevamo in apertura, Nick Baker non è tra gli insider più infallibili, ma va dato atto che è stato proprio lui ad "azzeccare" la data dell'ultimo State of Play di Sony e buona parte degli annunci avvenuti durante l'evento, incluso Physint, il nuovo gioco di Hideo Kojima.

Interessante notare, che l'indiscrezione potrebbe essere collegata a quella lanciata dal presunto ex-dipendente di Nixxes (uno dei team che si occupa delle conversioni dei giochi PS5 su PC), che aveva parlato anche di porting di God of War Ragnarok, il remake di Demon's Souls e altri, seppur in questo caso il tutto va preso con maggior cautela dato che la fonte è molto dubbia.