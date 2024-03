PlayStation Store: al via alle offerte del weekend esclusive per gli abbonati a PlayStation Plus

Il PlayStation Store ha dato il via alle offerte del weekend, questa volta proponendo una serie di sconti riservati agli abbonati a PlayStation Plus su giochi PS4 e PS5.

Tra le nuove promozioni troviamo il souls-like Lord of the Fallen proposto al prezzo di 38,49 euro, con uno sconto pari al 45% sul totale, la riduzione più grande sul PlayStation Store sin dal lancio. Anche Avatar: Frontiers of Pandora è al prezzo minimo storico e potrete aggiungerlo alla vostra collezione per 47,99 euro.

Non mancano poi le frequenti offerte su Cyberpunk 2077: il gioco base è acquistabile per 29,99 euro, mentre la Ultimate Edition che include anche Phantom Liberty viene proposta a 52,49 euro. Invece, se ancora non avete giocato a Hogwarts Legacy, potrete approfittare dello sconto del 40% in corso per acquistarlo a 44,99 euro.