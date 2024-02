PlayStation Store: disponibili le offerte 'Mega Marzo' con giochi PS4 e PS5 scontati fino al 75%

Oggi il PlayStation Store ha dato il via alle nuove promozioni del "Mega Marzo", che includono migliaia tra giochi, edizioni speciali e DLC per PS4 e PS5 scontati fino al 75%.

Tra i giochi in promozione segnaliamo il remake di The Last of Us Parte 1 per PS5, proposto al prezzo di 49,59 euro, con uno sconto del 38% rispetto allo standard. Rimanendo nell'ambito delle esclusive PlayStation, Gran Turismo 7 25th Anniversary Deluxe Edition viene proposto a 69,99 euro, con uno sconto di 30 euro rispetto al prezzo base.

Se vi piace menare le mani, potrebbe interessarvi Street Fighter 6 a 39,19 euro per la Standard Edition e a 63,64 euro euro per la Deluxe Edition, che include il Pass dell'Anno 1 che comprende 4 lottatori bonus, tra cui la new entry Ed. Le offerte includono anche altri giochi pubblicati da Capcom, come ad esempio la combo Monster Hunter Rise + Sunbreak e Resident Evil 4 Remake a 29,99 euro cadauno.