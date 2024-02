Deck Nine Games: licenziato il 20% dello staff dello studio di Life is Strange: True Colors

Deck Nine Games, lo studio autore di Life is Strange: True Colors, Before the Storm e co-autore di The Expanse: A Telltale Series, ha annunciato dei tagli al personale che coinvolgono il 20% dello staff totale. Secondo le stime di IGN, parliamo di 100 - 130 persone in totale.

L'annuncio è arrivato tramite un post pubblicato sui social, dove il team ha spiegato che i licenziamenti sono dovuti al peggioramento delle condizioni dell'industria videoludica, come già visto purtroppo in molti altri casi nell'ultimo anno.

"Come molti altri operatori del settore, anche Deck Nine ha risentito del peggioramento delle condizioni di mercato dell'industria dei videogiochi. Oggi abbiamo preso la difficile decisione di licenziare il 20% del nostro personale", recita il comunicato.

"Queste persone sono sviluppatori straordinari, talentuosi e fantastici. Hanno avuto un impatto enorme durante il periodo trascorso in Deck Nine Games e non abbiamo preso questa decisione alla leggera. Se potete, assumete queste persone, sono fantastiche."